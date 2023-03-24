



Резервисты и пилоты: мы не будем выходить на службу

Солдаты резерва из подразделения 8200 начали подписывать петицию, в которой обязуются отказаться от продолжения добровольной службы до тех пор, пока продолжается законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Об этом они объявили в пятницу, 24 марта, после вечернего выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Действия правительства являются фактическим нарушением основного договора между государством и его гражданами, который обязывает действовать на общее благо в рамках фундаментальных демократических правил", — сказано в петиции.



По словам резервистов, речь идет о договоре, согласно которому государство должно поддерживать основные еврейские и демократические ценности ради каждого гражданина, а "не действовать против них".



Соответствующая петиция была отправлена министру обороны Йоаву Галанту. Наряду с резервистами подразделения 8200, 200 пилотов также объявили, что не выйдут на службу.



"Нетаниягу пытается установить диктатуру", — сказали пилоты.