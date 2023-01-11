Новости » Политика
Мансур Аббас - арабам: протестуйте, но без палестинских флагов
11.01.2023 21:55 Алина Груднева

Мансур Аббас - арабам: протестуйте, но без палестинских флагов

Председатель РААМ Мансур Аббас призвал представителей арабского сектора присоединиться к антиправительственным протестам.

Однако депутат Кнессета призвал их не брать палестинские флаги на таких мероприятиях, чтобы не спровоцировать столкновения с полицией.

"Мы хотим быть партнерами в протесте, используя демократические средства и в соответствии с законом, а не доводить до прямой конфронтации", — сказал Аббас.

Как сообщалось накануне, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир призвал полицию арестовывать демонстрантов с палестинскими флагами, однако получил отказ.

По словам Аббаса, антиправительственные протесты представляют интересы, которые разделяет значительная часть израильского общества, потому демонстрация палестинского флага на таких мероприятиях неуместна. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы