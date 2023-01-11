



Мансур Аббас - арабам: протестуйте, но без палестинских флагов

Председатель РААМ Мансур Аббас призвал представителей арабского сектора присоединиться к антиправительственным протестам.



Однако депутат Кнессета призвал их не брать палестинские флаги на таких мероприятиях, чтобы не спровоцировать столкновения с полицией.



"Мы хотим быть партнерами в протесте, используя демократические средства и в соответствии с законом, а не доводить до прямой конфронтации", — сказал Аббас.



Как сообщалось накануне, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир призвал полицию арестовывать демонстрантов с палестинскими флагами, однако получил отказ.



По словам Аббаса, антиправительственные протесты представляют интересы, которые разделяет значительная часть израильского общества, потому демонстрация палестинского флага на таких мероприятиях неуместна.