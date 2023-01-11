



Полиция отклонила требования Бен-Гвира об ужесточении мер против демонстрантов

В преддверии возобновления крупных протестов в предстоящие выходные против нового правительства Нетаниягу и его спорной политики израильская полиция отвергла требования министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ужесточить позицию полиции в отношении протестующих, блокирующих дороги или вывешивающих палестинские флаги во время митингов.



Бен-Гвир, лидер крайне правой партии "Оцма Иегудит", получивший беспрецедентный контроль над полицией в вопросах политики, во вторник провел встречу с начальником полиции Коби Шабтаем и другими высокопоставленными сотрудниками полиции в Министерстве национальной безопасности. Сообщается, что министр планировал санкционировать массовые аресты демонстрантов полицией.



Демонстрации, прошедшие в минувшие выходные, продолжали вызывать общественный резонанс на этой неделе, когда деятели оппозиции призывали людей выйти на улицы в большем количестве, что вызвало обвинения со стороны коалиции в "измене" и "подстрекательстве к мятежу".



Протестующие выступают против спорного реформы судебной системы, предложенной коалицией, и намерены провести в субботу еще более масштабный митинг.



В совместном заявлении израильской полиции и министерства национальной безопасности говорится, что Бен-Гвир стремился обеспечить отсутствие насилия в отношении офицеров во время демонстраций, а представители полиции заверили его, что будут проведены приготовления, чтобы позволить протестам продолжаться до тех пор, пока они законны, согласившись, что недопустимо причинение вреда офицерам или нарушение общественного порядка.



Однако полиция примет жесткие меры против "дикого подстрекательства и использования нацистских образов", ​​говорится в заявлении.



Таким образом, полиция приняла заявленное Бен-Гвиром требование усилить свою реакцию на плакаты протеста с использованием символов, которые сравнивают далеко идущие планы правительства по судебной реформе с радикальными изменениями, которые нацисты осуществили после того, как пришли к власти в Германии в 1933 году.



Однако, представители полиции отвергли требование министра занять более жесткую позицию в отношении протестующих, временно блокирующих дороги, заявив, что они планируют действовать сдержанно и не изменят текущую политику, пока демонстранты продолжают сотрудничать.



В сообщении говорится, что полиция отклонила еще одно требование Бен-Гвира о конфискации всех палестинских флагов в соответствии с изданной им новой директивой, запрещающей их вывешивание где-либо в стране. Сообщается, что полиция заявила, что для их конфискации нет законных оснований, пока не происходит подстрекательства.



Бен Гвир заявил в понедельник, что он хочет, чтобы полиция арестовала протестующих, которые блокируют дороги, и использовала водометы против демонстрантов, как это было сделано в Иерусалиме во время акции протеста ультраортодоксальных евреев.



Министр обвинил силы в непропорциональной мягкости по отношению к демонстрантам, которые провели митинги против правительства и его планов радикальных изменений в системе управления Израиля.



Официальные лица заявили, что полиция в Иерусалиме иногда применяет более жесткую тактику из-за более воинственного характера частых протестов ультраортодоксов там, в отличие от Тель-Авива, где организаторы обычно договариваются с полицией о блокировании дорог на короткий период.

В ответ министр запросил сравнительные данные по Иерусалиму и Тель-Авиву.



Призыв Бен-Гвира к аресту тех, кто блокирует дороги, ознаменовал собой резкий поворот с декабря 2021 года, когда он заявил на заседании комитета Кнессета, что "в блокировании дорог нет ничего страшного. В демократиях иногда люди блокируют дороги".

