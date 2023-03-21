



Лидеры оппозиции о словах Смотрича: ложь и лицемерие

Лидеры оппозиции отвергли призыв министра финансов Бецалеля Смотрича к диалогу относительно правовой реформы.



В очередной раз прозвучал ультиматум: это будет возможно только в том случае, если коалиция остановит законодательный процесс.



Председатель "Еш Атид" Яир Лапид, обвиняя Смотрича и председателя законодательной комиссии Симху Ротмана во лжи, назвал их "трусами", которые "продолжают разрушать экономику, демонтировать ЦАХАЛ, угрожать неподчинением судебным решениям, разрушать демократию, разделять народ, отказываясь брать на себя ответственность за свои действия и обвиняя только других".



Аналогичным образом выразился председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, обвинив Смотрича и Роматна в "лицемерии".



"Остановите законодательный процесс, и мы поговорим сегодня же вечером", - снова сказал Ганц.



Глава "Авода" Мейрав Михаэли обвинила Смотрича в том, что тот считает израильтян "глупыми".



"Он ведет Израиль к мессианской, опасной диктатуре и хочет, чтобы мы ему аплодировали. Протеста будут становиться все более интенсивными, пока ваш опасный и антидемократический законодательный блиц не будет выброшен в мусорное ведро", - добавила она.