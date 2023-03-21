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Смотрич: нужен диалог относительно правовой реформы
21.03.2023 20:44 Алина Груднева

Смотрич: нужен диалог относительно правовой реформы

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил вечером на совместной конференции с председателем законодательной комиссии Симхой Ротманом.

Он призвал к диалогу в отношении плана правовой реформы.

По словам Смотрича, за последние несколько месяцев он извлек уроки о необходимости достижения более широкого согласия по ключевым пунктам.

Министр подчеркнул, что прислушивается к критике этого плана со стороны множества юристов, экономистов и других высокопоставленных лиц. Он добавил, что правительство примет законопроект о назначении судей к концу следующей недели, ради чего замедляет продвижение ряда других законопроектов.

"План правительства не является концом демократии, и те, кто утверждает обратное, делают это из корыстных побуждений", - добавил он.

 

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