



Смотрич: нужен диалог относительно правовой реформы

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил вечером на совместной конференции с председателем законодательной комиссии Симхой Ротманом.



Он призвал к диалогу в отношении плана правовой реформы.



По словам Смотрича, за последние несколько месяцев он извлек уроки о необходимости достижения более широкого согласия по ключевым пунктам.



Министр подчеркнул, что прислушивается к критике этого плана со стороны множества юристов, экономистов и других высокопоставленных лиц. Он добавил, что правительство примет законопроект о назначении судей к концу следующей недели, ради чего замедляет продвижение ряда других законопроектов.



"План правительства не является концом демократии, и те, кто утверждает обратное, делают это из корыстных побуждений", - добавил он.



