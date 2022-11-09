



Кто сформирует правительство: начался раунд консультаций с фракциями

Президент Израиля Ицхак Герцог начал раунд консультаций с представителями фракций, которые прошли в Кнессет по итогам последних выборов.



Представители фракции выскажут свои рекомендации относительно того, кому следует поручить формирование правительства. Этот процесс продлится до пятницы, сообщает Аруц Шева.



Члены партии "Ликуд" уже побывали в резиденции президента.



Депутаты Кнессета Ярив Левин, Эли Коэн и Мири Регев от партии "Ликуд" прибыли в резиденцию президента и рекомендовали Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата на пост премьер-министра Израиля.



"Мы рекомендуем Биньямина Нетаниягу как человека, который возьмет на себя задачу формирования правительства", - заявил Ярив Левин.



Мири Регев добавила, что "основной вопрос, который мы будем решать, - это еврейская идентичность государства, потому что здесь был премьер-министр, который ни разу не посетил Стену Плача за время своего пребывания в должности".



Ранее стало известно, что президент Израиля работал за кулисами, пытаясь расширить правительство, формируемое под руководством председателя "Ликуда" Биньямина Нетаниягу.