



За кулисами: Герцог пытается расширить коалицию, включить в нее Ганца и Лапида

Президент Израиля Ицхак Герцог работает за кулисами, пытаясь расширить правительство, формируемое под руководством председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу, сообщает портал ynet.



В последние дни он беседовал с Нетаниягу, председателем Еш Атид и уходящим премьер-министром Яиром Лапидом, а также с министром обороны Бени Ганцем. Президент стремится к тому, чтобы Нетаниягу исключил "экстремистские" элементы из своего правительства. Сам Герцог ожидает консультаций в резиденции президента, которые начнутся завтра.



В официальном ответе из резиденции президента говорится, что "вопреки этой информации, глава государства не просил лидеров партий присоединиться к тому или иному правительству. Подчеркнем, что процедура консультаций в президентском доме начнется только завтра, после чего будет поставлена задача сформировать правительство".



Напомним, что в начале недели Лапид уточнил, что не войдет в правительство во главе с Нетаниягу, то же самое сделал и Ганц сразу после выборов. На государственной церемонии поминовения Ицхака и Леи Рабин на Величайшем участке нации на горе Герцля в Иерусалиме в рамках мероприятий Дня памяти, посвященных 27-й годовщине убийства Рабина, уходящий премьер-министр сказал, что "правительство, которое я возглавляю, проиграло выборы. Те, кто верит в израильскую демократию, когда она побеждает, должны верить в нее и тогда, когда она проигрывает. Нет сценария и нет ситуации, в которой мы войдем в новое правительство".



В прошлую среду, менее чем через сутки после выборов, главы Махане Мамлахти Ганц, министр юстиции Гидеон Саар и Гади Айзенкот встретились и объявили - на фоне слухов о том, что Биньямин Нетаниягу стремится включить их в коалицию, - что после решения избирателей они присоединятся к оппозиции.



"Государство Израиль стоит перед большими проблемами, с которыми столкнется правительство, опирающееся на экстремистские элементы", - заявили все трое. "Мы решили продолжать укреплять Махане Мамлахти как значимое движение в центре политической арены. Мы уважаем решение избирателей, и после формирования правительства мы будем выступать в качестве ответственной и государственной оппозиции, продолжая строить Махане Мамлахти как альтернативу правительству".