



"Кричащие орлы" отрабатывают боевые действия на румынско-украинской границе

101-я воздушно-десантная дивизия армии США была переброшена в Европу впервые почти за 80 лет на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и военным альянсом НАТО. Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище "Кричащие орлы", обучено развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов.



CBS News вместе с заместителем командира дивизии бригадным генералом Джоном Любасом и полковником Эдвином Маттаидессом, командиром боевой группы 2-й бригады, на вертолете Black Hawk совершили часовую поездку к самому краю территории НАТО — всего в трех милях от румынско-украинской границы.



С того момента, как 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, его силы продвигались на север от Крымского полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году. Более семи месяцев российские войска пытались продвинуться вдоль побережья Черного моря в район Херсонщины, стремясь захватить ключевые украинские портовые города Николаев и Одессу. Их цель — отрезать Украине все выходы к морю.



Эта угроза, столь близкая к территории НАТО в Румынии, является причиной того, что туда была направлена ​​одна из самых элитных десантно-штурмовых дивизий США с тяжелой техникой.



"Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО, — сказал Любас в интервью CBS News. — Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения… Мы легкая пехота, но опять же, мы привносим с собой эту мобильность для наших самолетов и средств нападения с воздуха".



На передовой оперативной площадке совместных наземных и воздушных штурмовых учений американские и румынские войска тренировались наносить танковые и артиллерийские удары по предполагаемым целям. Учения должны были воссоздать бои, которые украинские силы ведут каждый день против российских войск, прямо по ту сторону границы. Военные учения так близко к этой границе являются четким сигналом для России и союзников Америки по НАТО, что армия США находится здесь.



Американские силы разместили гарнизон на румынской военной авиабазе. В целом около 4700 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, были направлены для усиления восточного фланга НАТО.



Маттаидес сказал CBS News, что он и его войска были ближайшими американскими силами к боевым действиям в Украине. Со своей выгодной позиции они "внимательно следят" за российскими войсками, "выстраивают цели для тренировок" и проводят учения, которые "точно повторяют то, что происходит" на войне.



"Это держит нас в тонусе", — добавил Маттаидес.



Командиры "Кричащих орлов" неоднократно заявляли CBS News, что они всегда "готовы вступить в бою сегодня", и хотя они находятся там, чтобы защищать территорию НАТО, в случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО они готовы пересечь границу с Украиной.

