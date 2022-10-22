



В Румынии, Литве и Польше начались военные учения НАТО

В Румынию была направлена элитная десантно-штурмовая дивизия США.



Впервые почти за 80 лет Америка разместила в Европе 101-ю воздушно-десантную дивизию легкой пехоты «Кричащие орлы» – это 4,7 тысячи военных, сообщает CBS News. Дивизия, обученная развертываться на любом поле боя в течение нескольких часов, прибыла для учений и чтобы подать сигнал России.



Страны НАТО начали военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной: в Литве – Iron Wolf, в Польше – Puma, сообщает Defence Express.



Информации об этих учениях немного, вероятно, войска отрабатывают действия механизированных соединений в лесах. Также внимание уделяется действиям в городской застройке.



Iron Wolf проходят в районе литовского города Пабраде в 10 км от границы с Беларусью. Учения Puma развернули в районе полльского Жешува, который стал важным логистическим хабом для передачи Украине вооружения.



