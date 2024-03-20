



Кремлю не понравилось предложение Борреля по активам РФ

Предложение главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Борреля о направлении доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине не понравилось пресс-секретарю президента РФ. Дмитрий Песков вдруг вспомнил об европейском и международном праве, а еще предупредил о "неизбежных убытках".



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"Это еще одно заявление (предложение Борреля – ред.) в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", – заявил спикер Кремля на брифинге в среду, 20 марта.



По словам Пескова, "европейцы прекрасно отдают себе отчет, какие убытки подобные решения могут нанести для их экономики, для их имиджа, для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности".



"Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", - утверждает спикер Кремля.



Как сообщал Mignews, в среду Жозеп Боррель представил Совету ЕС инициативу использования доходов из замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь идет о дополнительных миллиардах евро на оружие для потребностей ВСУ.