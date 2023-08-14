



Китай добавил Израиль в список рекомендованных стран для группового туризма

Правительство Китая объявило 10 августа, что оно добавило Израиль в список стран, разрешенных для групповых поездок из Китая. Это заявление было сделано в результате совместных усилий министра туризма Хаима Каца и посла Китая в Израиле Цай Рона, которые работают над расширением туризма между двумя странами.



По данным Министерства туризма, более 60% китайского туризма в Израиль в 2019 году, который оценивается в 150 000 посетителей, приходится на групповые туры. В связи с ожидаемым увеличением количества рейсов и групповых поездок из Китая в Израиль Министерство туризма готовится расширить маркетинговые операции и повысить качество обслуживания китайских туристов в Израиле.



“Это резко увеличит туристический поток из Китая. У азиатского рынка огромный потенциал, и мы будем продолжать работать над его реализацией”, – уверен министр.



Посол Рон сообщил о решении увеличить количество рейсов между странами и о том, что Китай планирует принять участие в Международной туристической ярмарке 2024 года, которая пройдет в Израиле.



В настоящее время осуществляются прямые рейсы в Израиль из Пекина и Шанхая, ожидается, что в ближайшее время откроются прямые рейсы из Шэньчжэня в Израиль.

