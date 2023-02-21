



К забастовке местных властей присоединяются начальная и средняя школа

Местные власти Израиля объявили, что в четверг, 23 февраля, остановит работу экономики из-за "игнорирования минфином наших требований". Примерно через час после этого объявления председатель учительской организации Ран Эрез также объявил, что присоединится к забастовке.



Теперь в официальном письме организации учителей сообщается, что занятия в начальных и средних школах будут проходить в сокращенном формате и заканчиваться в 11:45.



В письме, направленном районным руководителям министерства образования вчера, говорится, что в рамках забастовки детские сады не будут работать из-за нехватки помощников, а также не будут проводиться занятия в старших классах. Что касается занятий в начальных и средних школах, то написано, что они будут работать в сокращенном формате, причиной этого, по их словам, является отсутствие в этот день услуг компании по уборке.