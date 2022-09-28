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Иран будет использовать "все силы" для подавления протестов
28.09.2022 17:26 Александр Юзовский

Иран будет использовать "все силы" для подавления протестов

Полицейское командование Ирана заявило в среду, что будет жестко преследовать протестующих, которые вышли на уличные протесты.

Командование полиции заявило, что "полицейские будут всеми силами противостоять заговорам контрреволюционеров и враждебных элементов и решительно бороться с теми, кто нарушает общественный порядок и безопасность в любой точке страны", сообщает информационное агентство Fars.

Это заявление было сделано после того, как ООН призвала президента Ирана не оказывать такого жестокого давления на протестующих.

На данный момент известно, что в ходе протестов погибли по меньшей мере 76 человек.

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