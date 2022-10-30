



Гутерриш пытается уладить проблему с "зерновой сделкой"

Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры о возобновлении зерновой инициативы после решения РФ приостановить участие в сделке.

Об этом сообщает офис генерального секретаря ООН.

"Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, чтобы положить конец приостановке Россией ее участия в черноморской инициативе", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня Гутерриш обсудил данный вопрос с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему морскому коридору доставить продовольствие миру. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - сказал Боррель.