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Гутерриш пытается уладить проблему с "зерновой сделкой"
30.10.2022 17:58 Алина Груднева

Гутерриш пытается уладить проблему с "зерновой сделкой"

Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры о возобновлении зерновой инициативы после решения РФ приостановить участие в сделке.

 
Об этом сообщает офис генерального секретаря ООН.
 
"Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, чтобы положить конец приостановке Россией ее участия в черноморской инициативе", - сказано в заявлении.
 
Ранее сегодня Гутерриш обсудил данный вопрос с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
 
"Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему морскому коридору доставить продовольствие миру. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - сказал Боррель.

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