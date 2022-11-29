



Алексей Кудрин станет политической крышей "Яндекса"

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подтвердил, что подал в отставку с должности. По информации прессы, он станет "политической крышей" компании "Яндекс".



"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в своем Telegram-канале.



Прошение Кудрина об отставке уже поступило в Совет Федерации РФ, сообщают РИА Новости. Вопрос об отставке главы Счетной палаты могут рассмотреть уже завтра, 30 ноября.



Издание The Bell пишет, что 25 ноября Кудрин утвердил у президента РФ Путина схему раздела активов компании "Яндекс". Согласно информации издания, Кудрин возглавит новую структуру управления, куда также войдут представители действующего менеджмента "Яндекса".



Источники Financial Times утверждают, что роль Кудрина в "Яндексе" будет следующая: он буде служить "политической крышей" и обеспечивать компании "политическую защиту высокого уровня". По данным Forbes, основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций за переход и помощь в разделении активов.