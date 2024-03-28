



Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за скандала

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш уйдет в отставку из-за разгоревшегося вокруг него скандала.



По данным информационного агентства Delfi, скандал разгорелся из-за его перелетов на частных самолетах за счет государства, когда он был премьером.



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Кариньш пообещал сложить полномочия 9 апреля. Об этом он уведомил после встречи с премьер-министром Эрикой Силиней. Ожидается, что после этого парламент проведет голосование по поводу назначения его преемника.



Что примечательно, в марте генпрокуратура Польши начала уголовный процесс в отношении Кариньша по подозрению в растрате государственных средств.