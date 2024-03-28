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Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за скандала
28.03.2024 23:28 Алина Груднева

Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за скандала

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш уйдет в отставку из-за разгоревшегося вокруг него скандала.

По данным информационного агентства Delfi, скандал разгорелся из-за его перелетов на частных самолетах за счет государства, когда он был премьером.

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Кариньш пообещал сложить полномочия 9 апреля. Об этом он уведомил после встречи с премьер-министром Эрикой Силиней. Ожидается, что после этого парламент проведет голосование по поводу назначения его преемника.

Что примечательно, в марте генпрокуратура Польши начала уголовный процесс в отношении Кариньша по подозрению в растрате государственных средств.

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