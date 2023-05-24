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Ганц: Нетаниягу после принятия бюджета опьянен властью
24.05.2023 12:27 Алина Груднева

Ганц: Нетаниягу после принятия бюджета опьянен властью

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал принятие госбюджета и слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что правовая реформа возвращается на повестку дня.

Он в очередной раз назвал реформу "попыткой государственного переворота".

"Нетаниягу, сумев провести бюджет, вновь опьянен властью. Нет большей глупости, чем пытаться дважды войти в одну и то же воду. Если госпереворот под видом реформы будет реанимирован - мы сотрясем всю страну и остановим его", - сказал Ганц.

Ранее аналогичным образом высказался лидер оппозиции Яир Лапид. Он резко раскритиковал принятый бюджет, назвав его "вредным и разрушительным".

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