



Ганц: Нетаниягу после принятия бюджета опьянен властью

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал принятие госбюджета и слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что правовая реформа возвращается на повестку дня.



Он в очередной раз назвал реформу "попыткой государственного переворота".



"Нетаниягу, сумев провести бюджет, вновь опьянен властью. Нет большей глупости, чем пытаться дважды войти в одну и то же воду. Если госпереворот под видом реформы будет реанимирован - мы сотрясем всю страну и остановим его", - сказал Ганц.



Ранее аналогичным образом высказался лидер оппозиции Яир Лапид. Он резко раскритиковал принятый бюджет, назвав его "вредным и разрушительным".