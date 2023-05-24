



Лапид: пока вы спали, был принят самый разрушительный бюджет

Лидер оппозиции Яир Лапид обрушился на коалицию с критикой бюджета.



Господин Лапид заявил: "Пока вы спали, был принят самый вредный и разрушительный бюджет в истории страны. В нем нет ничего, кроме бесконечного вымогательства и нарушения договора со служащим и работающим населением Государства Израиль".



"Премьер-министр не читал бюджет", - сказал Лапид в начале своего выступления. "Если вы спросите, почему нашему бюджету радовались, а из-за вашего - плакали, то это потому, что наш бюджет был хорошим, а ваш - плохим, и я не единственный, кто это говорит".