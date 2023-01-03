



Еще три страны осудили Бен-Гвира

Днем, 3 января, еще три страны, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет осудили восхождение министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



В Саудовской Аравии действия министра назвали "провокацией".



Министерство иностранных дел ОАЭ призвало правительство Израиля, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, "снизить уровень эскалации и не предпринимать провокационных мер, дестабилизирующих регион".



В свою очередь, в Египте выступили против "любого шага против статус-кво в Иерусалиме".



"Египет выражает сожаление по поводу того, что высокопоставленный министр израильского правительства ворвался на территорию мечети Аль-Акса в сопровождении экстремистских элементов под охраной. Мы выступаем против любого шага в отношении статус-кво в Иерусалиме", - сказано в заявлении МИД.

