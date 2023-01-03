



Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую Гору



Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме.



Сегодня утром министр Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, несмотря на угрозы со стороны ХАМАСа и различные опровержения, появившиеся в СМИ.



Бен Гвир поднялся на Храмовую гору площадь через боковой вход в сопровождении усиленной охраны, проинформировав об этом командующего Иерусалимским округом.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вчера, 2 января попросил Бен-Гвира отложить свое восхождение на Храмовую гору на том основании, что ему следует дождаться оценки ситуации в сфере безопасности и в свете сообщений, полученных им из Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Бен- Гвир ответил Нетаниягу, что он намерен подняться в любом случае в ближайшие недели, и сказал: "Мы не должны поддаваться угрозам ХАМАСа".