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Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую Гору
03.01.2023 07:16 Аркадий Бочаровский

Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую Гору


Министр национальной безопасности Израиля Итамар  Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме.

Сегодня утром министр Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, несмотря на угрозы со стороны ХАМАСа и различные опровержения, появившиеся в СМИ.

Бен Гвир поднялся на Храмовую гору площадь через боковой вход в сопровождении усиленной охраны, проинформировав об этом командующего Иерусалимским округом. 

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вчера, 2 января попросил Бен-Гвира отложить свое восхождение на Храмовую гору на том основании, что ему следует дождаться оценки ситуации в сфере безопасности и в свете сообщений, полученных им из Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Бен- Гвир ответил Нетаниягу, что он намерен подняться в любом случае в ближайшие недели, и сказал: "Мы не должны поддаваться угрозам ХАМАСа".

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