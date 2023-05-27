



Еш Атид выдвинула требование о комиссии по отбору судей

"Еш Атид" потребовала созвать комиссию по отбой судей до конца июня.



Соответствующее заявление было сделано на фоне возобновления переговоров о правовой реформе в резиденции президента.



Также фракция Лапида потребовала добавить в комиссию до 15 июня представителя оппозиции. В качестве кандидата предлагают Карин Эльхарер.



В "Еш Атид" добавили, что конечное решение об избрании представителей Кнессета в комиссию остается за премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а не с министром юстиции Яривом Левиным.



