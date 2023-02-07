



Экономика сильна, но государственные расходы отстают - Минфин

Главный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг опубликовал сегодня годовой отчет об исполнении государственного бюджета, доходах и бюджетном дефиците за 2022 год. В прошлом году у Израиля был профицит бюджета, что поставило его в первую десятку среди развитых стран. Однако по важному показателю государственных расходов по отношению к ВВП Израиль по-прежнему находится на уровне ниже среднего.



Государственные расходы — это уровень государственных инвестиций в такие гражданские сферы, как здравоохранение, образование и социальное обеспечение. В 2022 году государственные расходы в процентах от ВВП упали на 2,6% до 37,8%, что намного ниже среднего показателя в 42,6% для развитых стран. В прошлом году это соотношение снизилось в большинстве стран, но в Израиле снижение было больше, чем в среднем по миру, которое составило всего 1,7%.



Цифры частично объясняются высоким экономическим ростом Израиля по отношению к другим странам. В прошлом году ВВП Израиля вырос на 6,3%, поэтому государственные расходы в процентах от ВВП сократились. Другой причиной является прекращение выплаты специальных пособий предприятиям и безработным в период пандемии Covid-19, которые были частью государственных расходов.



Здесь возникает вопрос об экономической политике. Теоретически страна могла бы использовать рост ВВП, который ведет к росту государственных доходов, для увеличения государственных расходов. Однако принятая в Израиле политика антициклична, то есть, когда экономика растет, государство уменьшает ее поддержку, и наоборот.



Обоснование этого заключается в том, что, когда экономика падает, а частный сектор затягивает пояса, государство должно вмешаться и высвободить средства, чтобы помочь. Таким образом, в начале пандемии Covid-19 в 2020 году, когда ВВП сократился на 2%, а налоговые поступления упали, государство увеличило расходы в виде различных грантов.



Эти объяснения могли бы быть адекватными, если бы не более масштабная проблема с государственными расходами в Израиле, которая сохраняется уже два десятилетия. Государственные расходы в процентах от ВВП достигли пика в 2002 году, приблизившись к первой десятке развитых стран. Однако с тех пор этот показатель постоянно падает.



Как говорится в отчете Министерства финансов: "Начиная с 2009 года, государственные расходы упали ниже среднего среднего показателя по развитым странам, и эта тенденция усилилась в 2021 году и привела к тому, что государственные расходы в Израиле были на 5,6% ВВП ниже среднего значения для развитых стран в 2022 году".