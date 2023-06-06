Депутат от ШАС случайно пришел на встречу ЛГБТК в Кнессете: ему аплодировали
Депутат от ШАС Йосеф Тайеб случайно зашел на встречу ЛГБТК в Кнессете, вызвав аплодисменты.
День гей-сообщества состоялся сегодня, 6 июня, в Кнессете по случаю Месяца гордости.
По данным Ynet, на мероприятии присутствовали от коалиции лишь депутаты от "Ликуда" Эли Далаль и Цаге Малко.
Прибытие депутата от ШАС в комнату было встречено громкими аплодисментами. Однако выяснилось, что он просто ошибся помещением. Неожиданный визит Тайеба высоко оценила представитель "Еш Атид" Йорай Лахав-Герцано.
"Спасибо, что ты здесь, Йоси. Не хочешь сказать несколько слов?" - спросила она у депутата.
ח"כ יוסי טייב מש"ס, נכנס אל כנס השדולה הגאה בכנסת - והתקבל במחיאות כפיים נרגשות! אך כנראה התבלבל ונכנס לוועדה בטעות, הוא מיד אמר שמעדיף לא לדבר ויצא תוך דקות ספורות, תחת הנימוק של שיחת טלפון. לאולם הוועדה הוא לא חזר@GLZRadio pic.twitter.com/UUVzjSfpFN— Maya Schocken || מיה שוקן (@MayaSchocken) June 6, 2023
Тот в ответ вежливо отказался и пошел по своим делам, получив попутно благодарность за его появление от члена "Авода" Наамы Лазими.
Что примечательно, спикер Кнессета Амир Охана решил не участвовать в мероприятии. Как сообщалось, гей-лобби в Кнессете, полностью состоящее из членов оппозиционных партий, организовало специальный день в Кнессете под названием "Гей-сообщество не отступает", в рамках которого ЛГБТ-организации, организации гражданского общества, "лидеры общественного мнения из сообщества" и представители местных властей принимают участие в специальных дебатах, посвященных ЛГБТ-сообществу в комитетах Кнессета.
צפו | ח"כ מש"ס השתתף בדיון על הקהילה הגאה וזכה לתשואות - ואז התברר: נכנס בטעותhttps://t.co/rQ1lTrj8IO @DaphnaLiel— החדשות - N12 (@N12News) June 6, 2023
צילום: ערוץ הכנסת pic.twitter.com/5IKFoVhH8o