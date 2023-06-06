



Депутат от ШАС случайно пришел на встречу ЛГБТК в Кнессете: ему аплодировали

Депутат от ШАС Йосеф Тайеб случайно зашел на встречу ЛГБТК в Кнессете, вызвав аплодисменты.



День гей-сообщества состоялся сегодня, 6 июня, в Кнессете по случаю Месяца гордости.



По данным Ynet, на мероприятии присутствовали от коалиции лишь депутаты от "Ликуда" Эли Далаль и Цаге Малко.



Прибытие депутата от ШАС в комнату было встречено громкими аплодисментами. Однако выяснилось, что он просто ошибся помещением. Неожиданный визит Тайеба высоко оценила представитель "Еш Атид" Йорай Лахав-Герцано.



ח"כ יוסי טייב מש"ס, נכנס אל כנס השדולה הגאה בכנסת - והתקבל במחיאות כפיים נרגשות! אך כנראה התבלבל ונכנס לוועדה בטעות, הוא מיד אמר שמעדיף לא לדבר ויצא תוך דקות ספורות, תחת הנימוק של שיחת טלפון. לאולם הוועדה הוא לא חזר@GLZRadio pic.twitter.com/UUVzjSfpFN — Maya Schocken || מיה שוקן (@MayaSchocken) June 6, 2023

צפו | ח"כ מש"ס השתתף בדיון על הקהילה הגאה וזכה לתשואות - ואז התברר: נכנס בטעותhttps://t.co/rQ1lTrj8IO @DaphnaLiel



צילום: ערוץ הכנסת pic.twitter.com/5IKFoVhH8o — החדשות - N12 (@N12News) June 6, 2023