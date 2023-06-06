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Депутат от ШАС случайно пришел на встречу ЛГБТК в Кнессете: ему аплодировали
06.06.2023 19:57 Алина Груднева

Депутат от ШАС случайно пришел на встречу ЛГБТК в Кнессете: ему аплодировали

Депутат от ШАС Йосеф Тайеб  случайно зашел на встречу ЛГБТК в Кнессете, вызвав аплодисменты.

День гей-сообщества состоялся сегодня, 6 июня, в Кнессете по случаю Месяца гордости.

По данным Ynet, на мероприятии присутствовали от коалиции лишь депутаты от "Ликуда" Эли Далаль и Цаге Малко.

Прибытие депутата от ШАС в комнату было встречено громкими аплодисментами. Однако выяснилось, что он просто ошибся помещением. Неожиданный визит Тайеба высоко оценила представитель "Еш Атид" Йорай Лахав-Герцано.
 

"Спасибо, что ты здесь, Йоси. Не хочешь сказать несколько слов?" - спросила она у депутата.

Тот в ответ вежливо отказался и пошел по своим делам, получив попутно благодарность за его появление от члена "Авода" Наамы Лазими.

Что примечательно, спикер Кнессета Амир Охана решил не участвовать в мероприятии. Как сообщалось, гей-лобби в Кнессете, полностью состоящее из членов оппозиционных партий, организовало специальный день в Кнессете под названием "Гей-сообщество не отступает", в рамках которого ЛГБТ-организации, организации гражданского общества, "лидеры общественного мнения из сообщества" и представители местных властей принимают участие в специальных дебатах, посвященных ЛГБТ-сообществу в комитетах Кнессета.

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