



Принимал главу сената Казахстана. Амир Охана не пришел на встречу с геями

Спикер Кнессета Амир Охана решил не участвовать в Дне гей-сообщества, который проводится сегодня в Кнессете по случаю Месяца гордости. Гей-лобби в Кнессете, полностью состоящее из членов оппозиционных партий, организовало специальный день в Кнессете под названием "Гей-сообщество не отступает", в рамках которого ЛГБТ-организации, организации гражданского общества, “лидеры общественного мнения из сообщества” и представители местных властей принимают участие в специальных дебатах, посвященных ЛГБТ-сообществу в комитетах Кнессета.



Лобби и ЛГБТ-организации пригласили спикера Кнессета Охану - единственного открытого гея в коалиции и политика, занимающего самый высокий пост в истории общины - принять участие в мероприятиях этого дня в качестве почетного гостя и выступить со словами поздравления на заключительном мероприятии. Однако канцелярия спикера Кнессета отклонила это приглашение по соображениям, связанным с расписанием: "Прием председателя Сената из Казахстана".

