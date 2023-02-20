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"Даже в нацистской Германии пришли к власти демократическим путем"
20.02.2023 19:03 Алина Груднева

"Даже в нацистской Германии пришли к власти демократическим путем"

Депутат Кнессета от "Еш Атид" Рам Бен Барак осудил планы правительства по правовой реформе, припомнив нацистскую Германию.

Такие слова он выкрикивал в ходе дебатов на пленуме Кнессета, которые стартовали перед голосованием по по первому законопроекту коалиции, который, как ожидается, пройдет первое из трех чтений сегодня вечером.

"Даже в нацистской Германии пришли к власти демократическим путем", - кричал депутат.

По его словам, политическая революция в судебной системе, которую продвигает коалиция, является "незаконной".

"Вы думаете, мы согласимся жить при вашей диктатуре? Мы не позволим вам разрушить то, что мы здесь строили 75 лет", - возмутился он.

 

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