



Дебаты по правовой реформе: драка на гостевой трибуне Кнессета и флаги Израиля

Вечером, 20 февраля, в Кнессете стартовали дебаты по поводу законопроекта, продвигаемого правительством в рамках правовой реформы.



В преддверии первого голосования многие депутаты от оппозиции подняли израильские флаги в знак протеста.



В связи с этим спикер Кнессета Амир Охана приказал вывести нескольких депутатов. Флаги также были конфискованы. Что примечательно, перед началом заседания служба безопасности объявила о необходимости обыска сумок депутатов. Это вызвало бурные возражения со стороны законодателей.

בזמן הדיון על הרפורמה המשפטית: חברי האופוזיציה מניפים את דגלי ישראל במליאה @ZeevKam pic.twitter.com/c2l5jPpEm3 — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023

בזמן הדיון על הרפורמה המשפטית: מפגינים מחוץ לכנסת מנסים לפרוץ את המחסומים. המשטרה הודפת אותם@SuleimanMas1 pic.twitter.com/rqhjZv2O4I — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023

הדיון ברפורמה המשפטית: עימות בין מפגינים לסדרנים ביציע האורחים במליאה בזמן נאום רוטמן | שידור חי >>> https://t.co/ldlFNcGhh7@yaara_shapira pic.twitter.com/5lxTqq55cA — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023

В коалиции пояснили, что обыск был направлен на предотвращение провокаций со стороны депутатов. Несмотря на требование, некоторые законодатели все же прошли внутрь без проверки.Между тем, за пределами здания протестующие демонстранты попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы проникнуть внутрь.Неспокойно было и в самом зале. Некоторым демонстрантам удалось прорваться на гостевые трибуны. Там, в итоге, завязалась потасовка во время выступления председателя законодательной комиссии Кнессета Симхи Ротмана. Охранники Кнессета все же вывели дебоширов.