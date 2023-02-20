Новости » Политика
Дебаты по правовой реформе: драка на гостевой трибуне Кнессета и флаги Израиля
20.02.2023 18:39 Алина Груднева

Дебаты по правовой реформе: драка на гостевой трибуне Кнессета и флаги Израиля

Вечером, 20 февраля, в Кнессете стартовали дебаты по поводу законопроекта, продвигаемого правительством в рамках правовой реформы.

В преддверии первого голосования многие депутаты от оппозиции подняли израильские флаги в знак протеста.

В связи с этим спикер Кнессета Амир Охана приказал вывести нескольких депутатов. Флаги также были конфискованы. Что примечательно, перед началом заседания служба безопасности объявила о необходимости обыска сумок депутатов. Это вызвало бурные возражения со стороны законодателей.


В коалиции пояснили, что обыск был направлен на предотвращение провокаций со стороны депутатов. Несмотря на требование, некоторые законодатели все же прошли внутрь без проверки.

Между тем, за пределами здания протестующие демонстранты попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы проникнуть внутрь. 
Неспокойно было и в самом зале. Некоторым демонстрантам удалось прорваться на гостевые трибуны. Там, в итоге, завязалась потасовка во время выступления председателя законодательной комиссии Кнессета Симхи Ротмана. Охранники Кнессета все же вывели дебоширов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы