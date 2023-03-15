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ЦАХАЛ: данные о споре между военными и политиками лишены оснований
15.03.2023 19:26 Алина Груднева

ЦАХАЛ: данные о споре между военными и политиками лишены оснований

Армия обороны Израиля опровергла слухи о том, что между военным и политическим руководством вспыхнул спор относительно ответа на атаку на шоссе 65.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Публикации о споре между военным и политическим руководством о возможностях ответа на атаку на перекрестке Мегиддо, а также о сроках запрета на публикации - лишены каких-либо оснований", - сказано в заявлении.

По данным ЦАХАЛа, политический и военный эшелоны поддерживают тесную связь и работают в полной координации.
 

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