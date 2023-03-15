



ЦАХАЛ: данные о споре между военными и политиками лишены оснований

Армия обороны Израиля опровергла слухи о том, что между военным и политическим руководством вспыхнул спор относительно ответа на атаку на шоссе 65.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Публикации о споре между военным и политическим руководством о возможностях ответа на атаку на перекрестке Мегиддо, а также о сроках запрета на публикации - лишены каких-либо оснований", - сказано в заявлении.



По данным ЦАХАЛа, политический и военный эшелоны поддерживают тесную связь и работают в полной координации.

