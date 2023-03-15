



Теракт на шоссе №65: "Хизбалла" может стоять за взрывом

"Хизбалла" может стоять за взрывом на шоссе на севере Израиля, в результате которого в понедельник был тяжело ранен один человек.



Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.



Террорист был застрелен на ливанской границе спустя несколько часов после нападения. У него был пояс смертника.



Утром, 13 марта, на шоссе 65 взорвался заряд, который был размещен на другой стороне дороги и, несмотря на это, вызвал взрыв автомобиля, двигавшегося по другой полосе. Ранение получил 21-летний житель арабской деревни.



Детали инцидента в сфере безопасности были под цензурой на время проведения расследования. После взрыва дороги были перекрыты, установлены блокпосты для поиска террориста.



Во второй половине дня был замечен подозрительный автомобиль с предполагаемым террористом недалеко от ливанской границы. Офицеры Ямам и сотрудники ШАБАКа открыли огонь по подозреваемому. По данным ЦАХАЛа, в автомобиле в ходе обыска также было обнаружено несколько единиц оружия.



По версии следствия, подозреваемый пересек границу из Ливана в ночь с субботы на воскресенье и заложил бомбу. Способ, с помощью которого он проник в Израиль, устанавливается.

