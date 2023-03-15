



Частично снята цензура с загадочного инцидента в сфере безопасности

Службы безопасности сообщили о том, что частично снята цензура с загадочного инцидента в сфере безопасности, произошедшего на севере.



Как стало известно, подробности будут представлены сегодня вечером, 15 марта.



Подтверждено, что некоторые детали инцидента, которые были подвергнуты цензуре, будут опубликованы в ближайшие часы.



По предварительным данным, инцидент связан со взрывом в понедельник на шоссе на севере, в результате которого был тяжело ранен мужчина.



Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел специальный брифинг с министром обороны Йоавом Галантом относительно ситуации в сфере безопасности.

