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Частично снята цензура с загадочного инцидента в сфере безопасности
15.03.2023 15:45 Алина Груднева

Частично снята цензура с загадочного инцидента в сфере безопасности

Службы безопасности сообщили о том, что частично снята цензура с загадочного инцидента в сфере безопасности, произошедшего на севере.

Как стало известно, подробности будут представлены сегодня вечером, 15 марта.

Подтверждено, что некоторые детали инцидента, которые были подвергнуты цензуре, будут опубликованы в ближайшие часы.

По предварительным данным, инцидент связан со взрывом в понедельник на шоссе на севере, в результате которого был тяжело ранен мужчина.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел специальный брифинг с министром обороны Йоавом Галантом относительно ситуации в сфере безопасности.
 

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