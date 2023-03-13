



На шоссе №65 взорвали придорожную бомбу



Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ дорон Кадош сообщает, что что взрыв автомобиля на севере страны, на шоссе №65, скорее всего был терактом.



Речь идет о сравнительно большом заряде, который был размещен на другой стороне дороги и, несмотря на это, вызвал взрыв автомобиля, двигавшегося по другой полосе.



По окончании продолжительных поисков в этом районе - подозрение, что были заложены дополнительные заряды, было исключено. Личность человека, разместившего груз, до сих пор неизвестна.