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На шоссе №65 взорвали придорожную бомбу
13.03.2023 17:19 Аркадий Бочаровский

На шоссе №65 взорвали придорожную бомбу


Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ дорон Кадош сообщает, что что взрыв автомобиля на севере страны, на шоссе №65, скорее всего  был терактом.

Речь идет о сравнительно большом заряде, который был размещен на другой стороне дороги и, несмотря на это, вызвал взрыв автомобиля, двигавшегося по другой полосе.

По окончании продолжительных поисков в этом районе - подозрение, что были заложены дополнительные заряды, было исключено. Личность человека, разместившего груз, до сих пор неизвестна.

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