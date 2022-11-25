



Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.



"Киевсовет принял решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева. Борис неоднократно посещал украинскую столицу–- и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – отметил Кличко в своем Telegram-канале.



Мэр Киева пригласил Джонсона в столицу, чтобы вручить ему награду.



Напомним, 24 августа Джонсон во время визита в Киев был награжден высшей наградой Украины для иностранного гражданина – "Орденом Свободы".