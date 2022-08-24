



Неожиданный визит друга: что Борис Джонсон привез в Киев

Сегодня, в День независимости Украины, в Киев с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Президент Владимир Зеленский провел встречу с Джонсоном, сообщает Офис президента Украины.



"Сегодня я поблагодарил Премьер-министра за всю поддержку, которую мы получили от него как лидера и общества Британии – нашего надежного партнера. Эта помощь действительно приближает нашу победу. А победа точно будет, мы в этом уверены. Победа свободы в Украине – это победа свободы в Европе", - сказал он.





Фото: Пресс-служба ОПУ



Как отмечается, в ходе встречи лидеры обсудили оборонные потребности Украины, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, обращение с украинскими военнопленными.



Борис Джонсон в свою очередь подчеркнул, что Украина смогла дать решительный отпор российскому захватчику, отбросив его от Киева и Харькова.



"Мы чтим тех, кто погиб на фронте от жестокости Путина. Я восхищаюсь смелостью украинцев, которые продолжают жить своей жизнью. Сейчас мы должны увеличивать нашу поддержку Украины", - заявил он.





Фото: Пресс-служба ОПУ



Джонсон также отметил важность недопущения смягчения санкций в отношении России и что его государство и в дальнейшем будет всячески поддерживать Украину в борьбе с РФ. Британский премьер-министр подчеркнул, что нельзя начинать переговоры с Россией, пока она нарушает территориальную целостность Украины и убивает ее граждан.



"Эта война может закончиться только одним способом – Украина победит. И Великобритания будет рядом с вами", - заявил он.



По словам Джонсона, Великобритания поможет в восстановлении Украины: "Мы исцелим ваши города и села от шрамов этой ужасной войны. Мы сделаем из страны цветок, который будет заметным для всего мира".



Фото: Пресс-служба ОПУ