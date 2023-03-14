



Бен-Гвир осуждает расследование в отношении Цвики Фогеля

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на вызов депутата Кнессета Цвики Фогеля для расследования после его заявлений о самарийском городе Хавара.



“Преследование юридическим консультантом членов “Оцма Иехудит” и правых продолжается. Преступник Эхуд Ольмерт, призывавший к восстанию против правительства и войне на улицах, Айман Одех, стоявший за восхвалением террористической организации “Хизбалла”, Яир Голан и Эхуд Барак, которые открыто проповедовали мятеж, и Рон Хулдай, который подстрекал и призывал к кровопролитию, не получили таких повесток”, – возмутился министр.



“Вот как это выглядит, когда юридический консультант вместо того, чтобы служить избранному правительству, пытается его беспокоить. Это организация, которая проводит политику дискриминации и работает на службе у оппозиции”, – добавил Бен-Гвир.