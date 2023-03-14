



Члена Кнессета Фогеля подозревают в подстрекательстве к терроризму

Полиция начала расследование в отношении депутата Кнессета Цвики Фогель от партии "Оцма Иегудит" по подозрению в подстрекательстве к терроризму. Дело расследуется в Лахав 433, и ожидается, что Фогель прибудет на допрос в офис подразделения в 15:00.



Расследование было инициировано с подачи юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары после заявления Фогеля о беспорядках в Хавара, во время которых были подожжены десятки автомобилей и домов.



"Вчера, террористы ушли из Хавара. А Хавара покинута и сожжена. Это то, что я хочу видеть. Только так мы добьемся сдерживания", — сказал он в радиоинтервью через день после беспорядков в Хавара, где были убиты братья Гилель и Вейгель Янив.



Слова члена Кнессета вызвали всеобщее осуждение, в том числе со стороны Яира Лапида, который сказал: "Депутат Фогель должен отправиться в тюрьму за подстрекательство к терроризму".



Это заявление Фогеля только подогрело возмущения, которые он вызвал в январе, когда сказал, что Лапид и Ганц должны сидеть в тюрьме.