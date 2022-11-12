



Айзенкот отверг присоединение к правительству во главе с Нетаниягу

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот отверг идею о том, что партия "А-Махане А-Мамлахти", членом которой он является, присоединится к правительству во главе с Биньямином Нетаниягу.



Такое заявление Айзенкот сделал в интервью для 12- го канала израильского ТВ.



"Это не обсуждается, и это манипуляция. Нам нужно позволить Нетаниягу сформировать правительство со своими естественными партнерами и надеюсь, будут достижения", - заявил Айзенкот.