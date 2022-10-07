



В США десятки клиник перестали проводить аборты

По меньшей мере 66 клиник в 15 штатах прекратили проведение абортов после того, как Верховный суд США вынес скандальное постановление и отменил решение по делу Роу против Уэйда.



Об этом сообщает Институт Гуттмахера, передает Associated Press.



По данным исследователей, количество клиник, предлагающих аборты в 15 штатах, сократилось с 79 до решения суда (24 июня) до 13 по состоянию на 2 октября.



Как отмечается, все 13 клиник находятся в штате Джорджия. В других штатах нет поставщиков медицинских услуг, предлагающих аборты.



При этом, по данным института, еще в 2020 году в США насчитывалось более 800 клиник для абортов.