



В авиакатастрофе в США погиб израильтянин

В США в результате авиакатастрофы погиб 38-летний израильтянин из Герцлии.



По данным Israel hayom, это случилось в результате крушения легкомоторного самолета Cessna, которым он управлял в одиночку в США.



Авиакатастрофа произошла в Лос-Анджелесе. Диспетчеры потеряли связь с самолетом. Позже выяснилось, что пилот намеревался приземлиться в аэропорту Камарильо, но направился в аэропорт Ван Найс и вскоре после этого разбился.



Поиски обломков и погибшего затянулись из-за густого тумана. После обнаружения тела была установлена личность пилота - 38-летний Алон Индицкий. Его семью уведомили о трагедии.



В издании уточняют, что погибший - предприниматель в сфере высоких технологий. Он работал старшим менеджером в Hp Israel. Два года назад израильтянин поехал в США.



Ожидается, что похороны израильтянина в Герцлии состоятся в это воскресенье, после того как в Израиль доставят гроб с его телом.

