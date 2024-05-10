



Антидиффамационная лига заявила о том, что США подрывают свою репутацию

Антидиффамационная лига публикует заявление о решении администрации США приостановить поставку бомб в Израиль, а также об угрозе президента США Джо Байдена приостановить дальнейшую передачу оружия, если ЦАХАЛ войдет в Рафиах.



"Этот шаг подрывает позиции нашего союзника Израиля, не может оказать давление на ХАМАС и усиливает террор, в то же время активизируя Хезболлу и Иран, которые специализируются на токсичном антисемитизме и бешеном антисионизме", — заявляет Антидиффамационная лига.



Группа также заявляет, что для прекращения войны "ХАМАС должен освободить 132 заложника и разоружиться сегодня".