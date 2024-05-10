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Антидиффамационная лига заявила о том, что США подрывают свою репутацию
10.05.2024 07:12 MIGnews.com

Антидиффамационная лига заявила о том, что США подрывают свою репутацию

Антидиффамационная лига публикует заявление о решении администрации США приостановить поставку бомб в Израиль, а также об угрозе президента США Джо Байдена приостановить дальнейшую передачу оружия, если ЦАХАЛ войдет в Рафиах.

"Этот шаг подрывает позиции нашего союзника Израиля, не может оказать давление на ХАМАС и усиливает террор, в то же время активизируя Хезболлу и Иран, которые специализируются на токсичном антисемитизме и бешеном антисионизме", — заявляет Антидиффамационная лига.

Группа также заявляет, что для прекращения войны "ХАМАС должен освободить 132 заложника и разоружиться сегодня".

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