



Учительницу обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним

Бывшая учительница частной христианской школы Маунтин-Вью в США подозревается в многолетней интимной связи с учеником.



По версии следствия, Кейтлин Гловер состояла в сексуальных отношениях с несовершеннолетним в течение четырех лет.



По данным управления полиции Лас-Вегаса, школьник сообщил об этом в июне прошлого года. Предполагается, что в интимных отношениях они состояли с 2017 по 2021 год.



Все началось с общения в Snapchat. Раз в неделю она водила школьника в свой фургон, где совершала над ним акт содомии. Также женщина присылала несовершеннолетнему свои обнаженные фото.



По словам юриста Марка Кука, Гловер не работает в школе с того момента, как в отношении нее были выдвинуты обвинения.



Бывшая учительница все вышеперечисленное отрицает. 14 сентября она предстанет перед судом.