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Трамп заплатил штраф за нарушение постановления о неразглашении информации
04.05.2024 08:57 Алина Груднева

Трамп заплатил штраф за нарушение постановления о неразглашении информации

Бывший президент США Дональд Трамп заплатил штраф в размере 9 тысяч долларов за нарушение постановления о неразглашении информации.

По данным CNN, об этом сообщил представитель суда, где проходят слушания по уголовному процессу.

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Штраф был оплачен двумя чеками - на 2000 долларов и на 7000 долларов.

На этой неделе судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять нарушений приказа о неразглашении информации и неуважение к суду. Он дал ему время до конца пятницы, чтобы выплатить деньги. 

Мерчан еще не вынес решения по утверждениям стороны обвинения о четырех дополнительных нарушениях.

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