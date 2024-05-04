



Трамп заплатил штраф за нарушение постановления о неразглашении информации

Бывший президент США Дональд Трамп заплатил штраф в размере 9 тысяч долларов за нарушение постановления о неразглашении информации.



По данным CNN, об этом сообщил представитель суда, где проходят слушания по уголовному процессу.



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Штраф был оплачен двумя чеками - на 2000 долларов и на 7000 долларов.



На этой неделе судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять нарушений приказа о неразглашении информации и неуважение к суду. Он дал ему время до конца пятницы, чтобы выплатить деньги.



Мерчан еще не вынес решения по утверждениям стороны обвинения о четырех дополнительных нарушениях.