Пропалестинские студенты пытались сорвать занятия в Мичиганском университете

Пропалестинские демонстранты пытались сорвать церемонию открытия Школы музыки, театра и танца в Мичиганском университете.



Небольшая группа студентов в масках и хиджабах прошла в помещение, минуя аудиторию, с палестинскими флагами и плакатами с надписями "Мичиганский университет финансирует геноцид" и "ACAB" (антиполицейский лозунг, означающий "все копы-ублюдки").





В это время на экране была показана серия предупреждений с просьбой протестующих покинуть помещение.



"Мы просим соблюдать тишину. Мичиганский университет признает право на инакомыслие, но мы также признаем право ораторов быть услышанными", - было сказано в предупреждении.



В итоге, нарушителей все же вывели из зала. По словам очевидцев, перерыв длился несколько минут.



I was attending the University of Michigan School of Music, Theatre & Dance commencement Friday when a pro-Palestinian protest broke out.



The protest lasted a few minutes before police arrived and the protestors left. pic.twitter.com/OuTCdthfUq