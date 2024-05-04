



Калифорнийский университет заключил соглашение с пропалестинскими студентами

Администрация Калифорнийского университета в Риверсайде заключила соглашении с пропалестинскими протестующими.



Они договорились закрыть антиизраильский лагерь в кампусе в обмен на реинвестирование пожертвований.



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В Риверсайде будет создана целевая группа для изучения вопроса об исключении пожертвований и инвестировании "таким образом, который будет финансово и этически разумным для университета, учитывая компании, участвующие в производстве и поставках оружия".



Уточняется, что это соглашение знаменует собой раскол с политикой системы Калифорнийского университета, состоящей из 10 кампусов. На прошлой неделе было объявлено, что сообщество выступает против призывов к бойкоту инвестиций от Израиля.



"Хотя университет подтверждает право членов нашего сообщества выражать различные точки зрения, такого рода бойкот посягает на академическую свободу наших студентов и преподавателей, а также на беспрепятственный обмен идеями в наших кампусах", - говорилось в заявлении.