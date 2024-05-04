



Байден удостоил президентской награды Нэнси Пелоси

Президент США Джо Байден удостоил награды бывшую спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая до прошлого года проводила его законодательную программу через Конгресс.



Он вручил ветерану-демократу Медаль Свободы.



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Президентской награды также были удостоены еще 18 американцев. Среди них оказалась обладательница семи золотых олимпийских медалей Кэти Ледеки, лидер борьбы за гражданские права в Миссисипи Медгар Эверс и популярный в 80-х годах телеведущий Фил Донахью.



"Эти девятнадцать американцев создавали команды, коалиции, движения, организации и предприятия, которые изменили Америку к лучшему. Они являются вершиной лидерства в своих областях. На протяжении всей своей карьеры они последовательно демонстрировали силу сообщества, трудолюбие и силу науки", - сказано в заявлении Белого дома.