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Арестованный в США россиянин пошел на сделку со следствием
04.05.2024 10:15 Алина Груднева

Арестованный в США россиянин пошел на сделку со следствием

Арестованный по обвинению в отмывании денег россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием.

По данным ТАСС, информацию об этом подтвердил его адвокат Аркадий Бух.

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Уточняется, что россиянин признал свою вину "по ограниченному числу статей" в деле об отмывании как минимум четырех миллиардов долларов через криптобиржу. 

По мнению Буха, Виннику грозит не менее 10 лет тюрьмы. По первоначальным обвинениям американской прокуратуры, ему грозил пожизненный срок.

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