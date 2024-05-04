



Арестованный в США россиянин пошел на сделку со следствием

Арестованный по обвинению в отмывании денег россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием.



По данным ТАСС, информацию об этом подтвердил его адвокат Аркадий Бух.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что россиянин признал свою вину "по ограниченному числу статей" в деле об отмывании как минимум четырех миллиардов долларов через криптобиржу.



По мнению Буха, Виннику грозит не менее 10 лет тюрьмы. По первоначальным обвинениям американской прокуратуры, ему грозил пожизненный срок.