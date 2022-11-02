



T'ruah осуждает молчание еврейских групп США по поводу возвышения Бен-Гвира

Джилл Джейкобс, возглавляющая правозащитную организацию T'ruah для членов еврейского духовенства в Северной Америке, говорит в своем заявлении, что "среди американских еврейских организаций наблюдается заметное отсутствие общественного беспокойства по поводу Религиозно-сионистского списка Бен-Гвира, который торгует расизмом и гомофобией, выступает за депортацию палестинских граждан Израиля и подстрекает к насилию против палестинцев и израильских левых".



"Еврейские организации имеют моральное обязательство вместе противостоять Бен-Гвиру и его партии и громко заявить, что они не представляют интересы евреев. Хотя мы еще не знаем окончательных подсчетов и того, какие коалиции будут созданы для создания следующего правительства Израиля, мы должны указать на опасность каханистского большинства, чтобы все знали, что они представляют собой подстрекательство к насилию в отношении палестинцев и израильских левых", — добавила Джейкобс.



