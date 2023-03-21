



TikTok достиг 150 млн ежемесячных пользователей в США

TikTok заявил, что приложение для обмена короткими видеороликами имеет 150 млн ежемесячных активных пользователей в США, по сравнению со 100 млн в 2020 году.



Китайская компания подтвердила эту цифру в преддверии выступления гендиректора TikTok Шоу Зи Чу в четверг перед Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей.



Приложение сталкивается с растущим давлением в Вашингтоне, включая призывы запретить приложение со стороны многих членов Конгресса, которые опасаются, что данные американских пользователей могут попасть в руки китайского правительства.



Компания TikTok заявила, что потратила более $1,5 млрд на тщательную защиту данных и отвергла обвинения в шпионаже.



Некоторые создатели контента TikTok приедут в Вашингтон на этой неделе, чтобы доказать, почему приложение не должно быть запрещено.



В сентябре 2021 года TikTok заявил, что во всем мире у него более 1 млрд ежемесячных пользователей.