



Суд штата Нью-Йорк переносит бремя светского обучения с ешив на родителей

Что должно произойти, если ешива не обучает своих студентов требуемому по закону количеству светских предметов? И кто должен нести ответственность: школа или родители, которые ее выбрали?



Оба эти вопроса лежали в основе вынесенного на прошлой неделе судом штата Нью-Йорк постановления, которое, если оно останется в силе, изменит то, как государство может регулировать частные школы. Это также бросает вызов сторонникам расширения светского образования в ешивах, которые годами подталкивают государство к более строгому соблюдению его стандартов в школах.



Это последнее крупное событие в многолетней битве между министерством образования, которое стремится навязать стандарты светского образования в частных школах, и ортодоксальными ешивами, сопротивляющимися принуждению со стороны государства.



В ходе судебного разбирательства, в котором несколько ешив и их сторонники противостояли государственному департаменту образования, судья в Олбани постановил, что государство больше не имеет полномочий закрывать ешивы за то, что они не преподают светские предметы таким образом, который "по существу эквивалентен" образованию в государственной школе. Согласно постановлению, закон штата говорит, что родители, а не школы, несут ответственность за то, чтобы дети получали "практически эквивалентное" светское образование.



Но суд также постановил, что сами требования к образованию остаются в силе. Ешивы и их сторонники подали иск на департамент образования, надеясь, что суд полностью отменит положения, предписывающие стандарты светского образования.



После решения суда государственный механизм обеспечения соблюдения стандартов светского образования в частных школах должен будет измениться, хотя какую он примет форму, пока неясно.



«В постановлении суда подчеркивается, что сам закон требует от родителей обеспечить, чтобы их дети получали по существу равноценное образование, но не налагает обязательства на школы предоставлять это", — сказал Майкл Хелфанд, специалист в области религиозного права и религиозной науки в Университете Пеппердин, объясняя решение. — "Если это так, то в соответствии с законом нет полномочий закрывать школу, потому что школа не смогла предоставить "по существу эквивалентное" образование".



Рассматриваемые правила были утверждены в сентябре, вскоре после того, как The New York Times опубликовала первую из серии статей о хасидских ешивах, в которой сообщалось, что некоторые из них получали государственное финансирование, но далеко не соответствовали требованиям светского образования. Ешивы и представители ортодоксальных общин харедим в целом осудили статьи как предвзятые и неточные.



Согласно новым правилам, если ешивы (или другие частные школы) не предоставляли своим ученикам "фактически эквивалентное" светское образование, государство могло заставить родителей забрать своих детей из такой школы и отдать их в учебное заведение, отвечающее государственным стандартам, что фактически вынуждало школу закрыться.



Судья, написавшая решение на прошлой неделе, Кристина Рыба, обнаружила, что "некоторые части Новых правил налагают на ешивы санкции и наказания сверх разрешенных законом". Рыба написала, что правила превышают полномочия государства, вынуждая родителей забирать своих детей из школы.



Она добавила, что закон штата не требует, чтобы дети получали необходимое светское образование "только через один источник обучения, предоставляемый в одном месте". Она добавила, что если дети не получают необходимое обучение в ешивах, они все равно могут получить его в другом месте, в той или иной форме "дополнительного обучения, которое конкретно устраняет любые выявленные недостатки".



По словам Хелфанда, это решение означает, что государству придется обратиться к другим методам обеспечения соблюдения этих стандартов, например, выбрать "привязку конкретных требований к тому, как школы получают финансирование". Государство также может преследовать родителей, а не школы, что, по его словам, является гораздо более трудным делом.



Для ешив и их сторонников, добавил он, "это не конституционная победа, на которую, я думаю, некоторые надеялись, но это очень практическая победа, которая, в конце концов, может лишить государство способности фактически вводить существенное регулирование".



В заявлении организации "Родители за образование и религиозную свободу в школах2, известной как PEARLS, одного из заявителей, говорится, что решение дает "родителям право отправлять своих детей в школу по своему выбору. … В целом, это дает родителям и религиозным школам как автономию, так и защиту, которой их пытались лишить новые правила".



Представитель государственного департамента образования отказался сообщить, планирует ли государство обжаловать это решение и что оно означает для будущего надзора за ешивами. Но в заявлении департамента говорится, что решение "подтверждает приверженность Департамента улучшению образовательного опыта всех учащихся".