



США ввели санкции против России и Ирана за содержание американцев в заложниках

Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и Ирана за содержание американцев в заложниках.



Об этом сообщает CNN.



Под санкциями оказались Федеральная служба безопасности России и разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции Ирана — под ограничения попали четыре высокопоставленных представителя иранской разведки.



Граждан США Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза содержат в иранской тюрьме Эвин. Сообщается, что там они подверглись пыткам.

Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан находятся в российских тюрьмах по обвинениям в шпионаже.

