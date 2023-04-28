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США ввели санкции против России и Ирана за содержание американцев в заложниках
28.04.2023 15:53 Ирина Демьянова

США ввели санкции против России и Ирана за содержание американцев в заложниках

Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и Ирана за содержание американцев в заложниках.

Об этом сообщает CNN.

Под санкциями оказались Федеральная служба безопасности России и разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции Ирана — под ограничения попали четыре высокопоставленных представителя иранской разведки.

Граждан США Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза содержат в иранской тюрьме Эвин. Сообщается, что там они подверглись пыткам.
Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан находятся в российских тюрьмах по обвинениям в шпионаже.
 

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