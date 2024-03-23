



США: Согласование по бюджету достигнуто в последние минуты

Законодатели-республиканцы и демократы в Сенате США в последнюю минуту достигли соглашения по голосованию по бюджету, предотвращая шатдаун.



В 23:52 (по местному времени), всего за несколько минут до крайнего срока в полночь, который привел бы к всеобщей приостановке работы около 70% территории США, лидер большинства в Сенате Чак Шумер поднял вверх два больших пальца, сигнализируя журналистам, что сделка заключена.



В рамках соглашения между законодателями от обеих партий ряд поправок был вынесен на голосование вскоре после полуночи, а это означает, что технически американское финансирование истекло, хотя бы на короткое время.



