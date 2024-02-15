



Спикер Конгресса: мы не будем торопиться с помощью Украине и Израилю

Палата представителей США не будет "торопиться" с одобрением пакета помощи на 95,3 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.



По данным АР, такое заявление сделал спикер американского Конгресса Майк Джонсон.



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По словам источника,, он дал понять коллегам в ходе совещания, что Палата представителей будет работать над пакетом помощи "по собственному желанию".



"Председатель Палаты представителей не будет принуждаться к принятию законопроекта об иностранной помощи", - сказал после этого Джонсон на пресс-конференции.



По его словам, принятый Сенатом законопроект ничего не делает для обеспечения безопасности границы между США и Мексикой. Именно этот вопрос был приоритетом для Республиканской партии.



Такие заявления он сделал на фоне сообщений демократов о том, что Джонсона и Конгресс под давлением заставят последовать примеру Сената и принять законопроект.